Шоу Fashion Battle прошло в обновленном формате в ТГ «Модный сезон» 5 октября, сообщают организаторы.

За кубок Fashion Battle осень-2017 боролись: бренд Anastasia Nadyktova, дизайнер Роза Минасян (RM Brand), ателье Polavenue, магазин одежды Lipinskaya Brand, дизайнер Виктория Чертина. Главным призом битвы стало участие в V сезоне Krasnodar Fashion Week.

В перерывах между показами зрителей удивили выступления специально приглашенных гостей: виолончелистки Anna Cello, известного скрипичного дуэта Sheridans, стихи в прочтении от ведущего актера Артема Серова.

Первым на подиуме были представлены элегантные пальто из новой линии Anastasia Nadyktova. Их приятную цветовую гамму, материал и крой оценили все зрители.

Вторым участником стала дизайнер Роза Минасян, представившая коллекцию в городском стиле для мужчин и женщин. Новая линия была представлена в основном в черно-белой гамме, на фоне которой ярким пятном стал мужской бомбер в зелено-бежевой гамме.

«Красная коллекция», как окрестили образы от Lipinskaya Brand, была представлена следующей на подиуме Fashion Battle. Коллекция представляла собой все возможные элементы гардероба в красной гамме. Но, чтобы зритель не скучал, Кристина Липинская, основатель бренда, добавила яркий акцент - белый цвет кроп-топа и комбинезона.

Четвертыми на подиуме были представлены платья дизайнера Виктории Чертиной. Дизайнер выбрал самую осеннюю гамму на битву: лиловый, бордо, пурпурный, цвет баклажана, сливовый и только натуральные, благородные ткани. Особенностью всей коллекции стало глубокое полупрозрачное декольте прямоугольного кроя до самого пояса.

Пятым участником стал Polavenue. Vip-ателье представило коллекцию из натуральных тканей в пастельных тонах: розовый, зеленый, голубой, светлый марсала. Всем запомнилось белое воздушное платье, поставившее яркую точку, не только для последнего участника, но и для всех.

После финального выступления Sheridans жюри вынесли решение: победителем стал Lipinskaya Brand. В жюри конкурса вошли: группа Retroville, представитель KFW – кастинг директор Мария Мерейда, которая вручила главный сертификат на показ до 20 луков на KFM, генеральный директор маркетингового агентства Cleverra Анастасия Комарова, подарившая сертификат на продвижение на сумму 100 000 победителю, а также отметившая участника Polavenue, вручив сертификат на 50 000 рублей на услуги агентства.

Помимо сертификата на участие в KFW и гранта от маркетингового агентства, участники получили развороты в журнале, сотрудничество с модельным агентством и топовым стилистом-визажистом на фотосессиях, публикации в глянцевых журналах и множество других грантов и подарков от партнеров битвы.

Фотографии предоставлены организаторами.