13.12.2016 01:11

Гала-показ и церемония награждения VI межрегионального конкурса «Особая мода» прошли в Томске, сообщает пресс-служба областной администрации.

Показ VI межрегионального конкурса «Особая мода», приуроченный к году кино, прошел в Томске в минувшую пятницу, 9 декабря. В Томском областном театре юного зрителя состоялось вначале дефиле, а затем и церемония награждения.

Конкурс «Особая мода — 2016» включал три номинации: дизайн одежды (для людей с разными особенностями фигуры), дизайн аксессуаров и универсальный дизайн (для людей с инвалидностью и без).

В качестве моделей в показе участвовали как люди с ограниченными возможностями, так и простые томичи.

Первый показ проекта «Особая мода» прошел в декаду инвалидов в 2011 году. Конкурс входит в число мероприятий государственной программы «Доступная среда».