Открытие нового магазина Sunlight площадью 105 кв.м. в столичной «Мозаике» состоялось 2 марта, сообщает пресс-служба торгово-развлекательного центра.

В Sunlight представлены российские и зарубежные марки Sunlight Brilliant, Sergey Gribnyakov, Okami, Sokolov, «Эстет», «Ника», «Бронницкий Ювелир». Всего же магазин представил изделия 40 производителей из 6 стран мира.

Ассортимент состоит из ювелирный украшений, сделанных из розового, желтого и белого золота, серебра, керамики, ювелирной стали со вставками из драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. Также покупателям предлагают коллекцию часов, изделия для мужчин и свадебные аксессуары.

Сеть Sunlight работает на рынке ювелирных украшений более двадцати лет. Компания признана лучшей ювелирной сетью России 2016 года на ежегодной премии Russian Retail Awards.

ТРЦ «Мозаика» (GBA – 134 тыс. кв. м, GLA – 68 тыс. кв. м) расположен по адресу ул. 7-я Кожуховская, д. 9 — на пересечении Третьего транспортного кольца с улицами Велозаводская и Южнопортовая, ведущими из центра города. На сегодняшний день в торгово-развлекательном центре из крупных арендаторов открыты: круглосуточный гипермаркет «Лента», 9-ти зальный кинотеатр «Киномакс» с форматом IMAX, семейный парк активного отдыха Joki Joya, супермаркет детских товаров «Дочки-Сыночки», городской центр исполнения заказов «Юлмарт», супермаркет товаров для дома «Домовой», универмаги модной одежды H&M, LCWaikiki, Kiabi, Monki, магазин косметики и парфюмерии «Рив Гош», отделение Сбербанка России, контактный зоопарк «Погладь енота», театральная лаборатория Gogol School и многие другие. Также для посетителей работают кафе и рестораны, включая «IL Патио», Burger King, KFC, «Крошка Картошка», «Теремок», «Воккер» и др.

Фотография предоставлена пресс-службой торгово-развлекательного центра.