Официальное открытие магазина «Лучшее – детям» в «Питерлэнде» запланировано на 25 марта 2017 года, сообщает пресс-служба ТРЦ.

Арендатор занял помещение площадью 87 квадратных метров на 3 этаже комплекса, расположившись в зоне детской торговли, рядом с такими брендами, как «ТОШ», Mothercare, Livly, Gulliver и др.

Первый магазин «Лучшее – детям» был открыт в городе Кириши Ленинградской области в 2012 году и за 5 лет завоевал интерес покупателей, делая ставку на эксклюзивный ассортимент, отличающийся от известных сетевиков детского направления. Теперь сеть выходит на городской уровень и открывает первый магазин в Санкт-Петербурге.

«Питерлэнд был выбран не случайно – нам важна концепция комплекса, где представлены известные бренды и дорогие марки, - комментирует директор салона детской одежды «Лучшее – детям» Ольга Пономарева. – Мы рассчитываем, что целевая аудитория «Питерлэнд» будет заинтересована предложением и ассортиментом нашего магазина».

В магазине, ориентированном на сегмент middle+ и premium, будут представлены топовые европейские и американские бренды, основное внимание будет уделено праздничной и верхней одежде. «Лучшее – детям» сотрудничает с такими марками, как финская Nels, итальянская Manudieci, российская Chobi и др.

Фотография предоставлена пресс-службой ТРЦ «Питерлэнд».