В первый день MBFWR, 12 марта, свои коллекции представили «Детский мир», Kibosvskaya & Pablosky, L’erede, Vadim Merlis, Dimaneu, Chapurin for Finn Flare, Юлия Николаева, Alexandr Rogov, Igor York и Slava Zaitsev, сообщают организаторы.

«Детский мир» открыл неделю моды коллекцией «Рожденный быть рок-звездой». Показ сопровождало выступление юного коллектива Toucan Die. Дерзкая и яркая одежда рок-музыкантов созвучна с бунтарским духом детства. Дизайнеры максимально использовали эстетику глэма, панка, хард-рока и кэжуал, характерную для современных инди-групп. Блестящие юбки и кроссовки, розовые пачки, головные повязки, лосины, джинсовые куртки с нашивками, монохромные футболки с принтами, черные кожаные косухи и бомберы с закатанными рукавами – из этого конструктора легко собрать множество смелых образов.

Вечерние костюмы для детей и подростков представил дизайнерский дуэт Kibosvskaya & Pablosky. На подиум вышли принцы в костюмах-тройках из плотного шелка и принцессы в фатиновых бальных платьях. Восточные мотивы в нарядах переплелись с европейскими, перья и стразы – с кружевом и воланами. Пурпурный и сливовый уравновесили небесный, бирюзовый и фиалковый. Темно-синие сюртуки дополнили золотые бабочки, а пышные юбки – вышивка на лифе.

Коллекция L’erede вдохновлена уличным искусством. Уютные платья в дуэте с косухами, свитера крупной вязки, юбки-пачки, «деловые» костюмы-двойки на каждый день и спортивные для особых случаев – каждый комплект наполнен чувством свободы и яркой индивидуальности. Через призму переосмысления коллекция выполнена в спокойных цветах – пудровый, теплый серо-коричневый, воздушный голубой, белый и пыльно-розовый.

Осенне-зимняя коллекция «Арктур» (Arcturus) дизайнера Vadim Merlis – это «легкость движений, четкость линий, выверенность кроя». В линейке представлены вещи для прогрессивной молодежи, стритстайлеров и трендсеттеров большого города. Милитари здесь соседствует с глэм-роком, а кэжуал – с клубными нарядами. Символом коллекции стала Арктур – звезда всех влюбленных, безбашенных и дерзких.

Героиня осенне-зимней коллекции Dimaneu – девушка, подобная врубелевской «Царевне-Лебедю»: непостижимая, незабываемая. Даже в откровенных нарядах ей удается сохранять свою тайну. Для коллекции традиционно использована минималистичная палитра: сочный красный, прохладный голубой, синий, белый и всепоглощающий черный. Лейтмотивом послужили вышитые стаи птиц и принты с изображением сказочной царевны. Силуэт гиперболизирован – то вытянут и прям, то вылеплен из пышных драпировок с подчеркнутой хрупкой талией. Помимо авторского кроя и паттернов появился новый узнаваемый элемент – брендированные ремешки в виде чокеров, поясов, бретелек шлейфом. Впервые дизайнер использует 3D-вязку для создания тончайшей кружевной ткани.

Деловой стиль в большом городе продемонстрировал Chapurin for Finn Flare. Рубашки с рукавами-тюльпанами, пуховики и платья oversize, свободные брюки со стрелками наглядно показали, что бизнес-среда может быть комфортной. Акцентами коллекции выступили крупные банты на сумках, массивные шарфы и капюшоны. Основными цветами стали металлик, алый, черный и изумрудный.

Хедлайнер Недели моды Slava Zaitsev представил коллекцию осень-зима 2017/2018. Узнаваемый почерк мастера прослеживается во всей линейке: от верхней одежды до вечерних платьев прет-а-порте де люкс. Роскошные силуэтные наряды, стильная верхняя одежда из жаккарда и цветного сукна, костюмы-тройки и коктейльные платья – женственность здесь воспета и возведена в культ. Центральной моделью стало платье невесты, дополненное причудливым головным убором, ассоциативно отправляющим к истокам русских сказок. Среди гостей показа был замечен Александр Кибовский – Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы.

Юлия Николаева создает интеллектуальную оболочку для городской жительницы. Прямой крой, трапеции, один или два основных тона – из кажущейся простоты рождаются многослойные образы. Дополняют иллюзию лаконичные аксессуары – поясные сумки, рюкзаки и клатчи. По-зимнему темные, но теплые и густые оттенки коричневого оттеняют цвет ледяного кофе с молоком. В декоре тканей использованы композиции из полос и животные принты. Шерстяные пальто с объемными плечами и шляпы напоминают одежды горцев. Несмотря на эту нотку, все черты фирменного стиля налицо: правая и левая половина немного различаются по тону, брюки и платья усыпаны карманами, а девушки одеты в рубашки мужского кроя.

Коллекция Alexandr Rogov осень-зима 2017/2018 поражает своей многогранностью и бросает вызов: ассиметричные платья граничат с костюмами из парчи, легкими полупрозрачными блузами и юбками с отделкой. Главными элементами коллекции стали фирменные спортивные резинки Alexandr Rogov. Ведущие цвета коллекции – розовый, серый, заметные вкрапления золота и ослепительного блеска.

В презентационном корнере Igor York представил линейку сумок ручной работы с текстурой металлического «шума». Актуальный и органично выписывающийся в любой гардероб цвет позволил сделать акцент на форме. Рюкзаки, кошельки, клатчи, хобо и сэтчелы сияют, но благодаря четким линиям выглядят аккуратно и минималистично.

Фотографии предоставлены организаторам.