26.07.2017 22:12

Производители и продавцы одежды и обуви приглашаются к участию в ярмарке «Здравствуй, школа!» в Твери, сообщает управление информации администрации города.

Специализированная ярмарка «Здравствуй, школа!» пройдет в Твери с 14 по 31 августа. На улице Новоторжской будет организовано 18 торговых точек, которые предприниматели могут занять безвозмездно. Для этого нужно подать заявление на заключение договора. Прием бумаг осуществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы Твери.

К участию в ярмарке приглашаются производители и продавцы обуви и одежды для детей, школьной формы, спортивной экипировки, галантерейных товаров, трикотажных и чулочно-носочных изделий, головных уборов и т.д.