09.12.2016 23:50

«Театр моды без стереотипов» и участники сообщества инвалидов-колясочников устроят показ коллекции одежды «Фрида» в Ульяновске, сообщает ИА «Ульяновск — город новостей».

В воскресенье, 11 декабря, в Ульяновске состоится показ коллекции «Фрида». В рамках события будет представлена одежда для людей с ограниченными возможностями. Организаторами проекта выступают «Театр моды без стереотипов» и участники сообщества инвалидов-колясочников «Властелины колес».









Коллекция носит имя мексиканской художницы Фриды Кало. С детства она страдала полиомиелитом, а, став старше, перенесла серьезную автомобильную аварию. После этого ей пришлось пройти через многочисленные операции, повлиявшие на дальнейшую жизнь и творчество.

Показ пройдет в отеле «Империал клаб делюкс» по адресу: ул. Александровская, 60. Начало в 15.00.

Иллюстрация ИА «Ульяновск — город новостей».