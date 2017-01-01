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В универмаге Trend Island открылся корнер Nudie Jeans
13.11.2017 22:54
PR ITK Brotherhood сообщает об открытии в Trend Island корнера шведского бренда Nudie Jeans.
Бренд Nudie Jeans, основанный в 2001 году, создает экологичный деним. Основа коллекции – классические джинсы, которые «в процессе носки красиво стареют и обретают благородный винтажный вид».
Nudie Jeans используют японский и турецкий деним, который производят из 100% органического хлопка. В коллекции бренда можно найти не только джинсы, но и рубашки, куртки, бомберы, а также аксессуары из кожи и трикотажа.
Универмаг Trend Island расположен на третьем этаже ТЦ «Авиапарк», по адресу: Ходынский бульвар, 4.
Фотографии предоставлены PR ITK Brotherhood.
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