Выставка «Лазоревый цветок – праздничный», посвященная Международному женскому дню, будет проходить с 28 февраля по 4 марта, а выставка «Лазоревый цветок – весна 2017» - с 4 по 8 апреля, сообщают организаторы.

Выставки-ярмарки «Лазоревый цветок» будут работать по следующим направлениям экспозиции:

«Детский салон»;

«Меховой салон»;

Салон «Одежда. Трикотаж»;

Салон белья;

Салон «Обувь. Головные уборы»;

Салон «Галантерея»;

Салон «Косметика»;

Ювелирный салон;

Салон «Текстиль домашний»;

Салон «Спортивная одежда и экипировка для отдыха»;

Салон рукоделия и изделий ручной работы;

Салон «Дизайнерская одежда».

Площадка проведения – Волгоградский дворец спорта профсоюзов (пр. Ленина, 65).

Организатором выставки выступают волгоградский выставочный центр «Регион» и Администрация Волгоградской области.





