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В Волгограде пройдут две текстильные выставки-ярмарки «Лазоревый цветок»
16.02.2017 18:26
Выставка «Лазоревый цветок – праздничный», посвященная Международному женскому дню, будет проходить с 28 февраля по 4 марта, а выставка «Лазоревый цветок – весна 2017» - с 4 по 8 апреля, сообщают организаторы.
Выставки-ярмарки «Лазоревый цветок» будут работать по следующим направлениям экспозиции:
Площадка проведения – Волгоградский дворец спорта профсоюзов (пр. Ленина, 65).
Организатором выставки выступают волгоградский выставочный центр «Регион» и Администрация Волгоградской области.
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