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В Волгограде пройдут две текстильные выставки-ярмарки «Лазоревый цветок»

16.02.2017  18:26

Выставка «Лазоревый цветок – праздничный», посвященная Международному женскому дню, будет проходить с 28 февраля по 4 марта, а выставка «Лазоревый цветок – весна 2017» - с 4 по 8 апреля, сообщают организаторы. 

Выставки-ярмарки «Лазоревый цветок» будут работать по следующим направлениям экспозиции:

  • «Детский салон»;
  • «Меховой салон»;
  • Салон «Одежда. Трикотаж»;
  • Салон белья;
  • Салон «Обувь. Головные уборы»;
  • Салон «Галантерея»;
  • Салон «Косметика»;
  • Ювелирный салон;
  • Салон «Текстиль домашний»;
  • Салон «Спортивная одежда и экипировка для отдыха»;
  • Салон рукоделия и изделий ручной работы;
  • Салон «Дизайнерская одежда».

Площадка проведения – Волгоградский дворец спорта профсоюзов (пр. Ленина, 65).

Организатором выставки выступают волгоградский выставочный центр «Регион» и Администрация Волгоградской области.



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