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Victoria’s Secret представила новую коллекцию белья Very Sexy Obsessed

25.10.2017  09:53

При создании новых моделей Very Sexy дизайнеры Victoria’s Secret использовали узорное кружево с металлическим блеском, прозрачные вставки и шелк, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекции Very Sexy Obsessed представлены: классические push-up и балконеты, корсеты с различными видами отделки, бралетты, боди и корсаж с геометрической прострочкой. Размеры: 32А – 38DD.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.

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