20.04.2017 07:05

Как заявил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, власти рассматривают легпром как стратегическую и высокотехнологичную отрасли, способную удовлетворять запросы других секторов промышленности.

Как отметил чиновник, раньше сектор воспринимался как периферийный, однако сегодня продукцию легпрома можно встретить в медицине, строительстве, как в дорожном, так и в капитальном. Активно используется его продукция в автопроме, авиастроении, прежде всего для внутреннего убранства салона. И, конечно, одежда специального назначения — спорт, активный отдых, военная тематика.

Почему важно развивать легкую промышленность? Прежде всего, подчеркнул Виктор Евтухов, потому что в России много доступного сырья для производства технологичных товаров, в частности, продуктов нефтехимии и газохимии, которые являются основой для выпуска современных высокотехнологичных тканей из полиэстера, полиамида и вискозы. Основа для вискозы — древесина. «Производство растворимой целлюлозы обладает высоким экспортным потенциалом. Мы вполне можем занять рынки многих стран мира. Планируется реализовать проект по строительству двух комбинатов по производству растворимой целлюлозы мощностью 250-300 тысяч тонн в год и отдельным направлением развить цепочку производства вискозного волокна для легкой промышленности», – отметил замглавы Минпромторга.

Кроме того, добавил он, в России есть своя шерсть, лен, шкуры крупного рогатого скота. Единственное, чего в России нет, это своего хлопка. Но вискоза и котонизированный лен вполне способны при необходимости заместить хлопок.

«Сейчас мы активно ищем инвесторов, которые могли бы этим заняться, создать вертикально интегрированную цепочку производства — от растворимой целлюлозы до готовой продукции. Наши компании уже ведут переговоры с потенциальными инвесторами, мы в этом процессе тоже активно участвуем. Производство может быть налажено в Красноярском крае, на Дальнем Востоке или в Иркутской области. Там, где есть необходимые запасы сырья и понятны рынки сбыта», – указал Виктор Евтухов.