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Виктор Евтухов: Одна из важнейших задач легпрома - создать условия для инвестирования и поддержать предприятия

25.01.2017  06:47

Как заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности Виктор Евтухов, в числе важнейших задач власти сегодня - создать условия для инвестирования и поддержать предприятия легпрома, сообщает Минпромторг.

«Механизм субсидирования процентов по кредитам, привлеченным на пополнение оборотных средств позволил организациям легкой промышленности в 2016 году привлечь дополнительные кредиты для закупки сырья и материалов, увеличить темпы роста производства, и выпустить дополнительно продукции на 9.2 млрд рублей. Не могу не отметить, что Ивановская область является одной из крупнейших по объему полученных субсидий. В 2016 году поддержку получили 8 предприятий региона на сумму 235,8 млн. рублей», – сообщил Виктор Евтухов на пресс-конференции, посвященной стратегическим направлениям развития легкой промышленности в России и созданию новых подотраслей текстильной промышленности.

Говоря об основных направлениях работы отраслей легкой промышленности в целом на ближайшую перспективу, Виктор Евтухов выразил готовность продолжить оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов и по разработке и освоению новых технологий в сфере производства высокотехнологичных текстильных и кожевенных материалов для спецодежды и спецобуви, одежды и обуви для спорта и отдыха, школьной формы, медицинской и автомобильной промышленностей.

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