28.02.2017 07:03

Одной из ключевых задач дальнейшего развития легпрома является налаживание межотраслевой кооперации и стимулирование спроса со стороны потребителей на отечественную продукцию.

Такое заявление сделал статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, выступая на пленарном заседании II Российской недели текстильной и легкой промышленности.

Как говорится в сообщении министерства, решить эти задачи можно, в первую очередь, через расширение продуктовой линейки в рамках процессов локализации производства и импортозамещения по ряду категорий товаров легпрома. По словам замминистра, программы субсидирования в текущем году будут продолжены, а общий объем финансовой поддержки отрасли в 2017 году составит более 3 млрд рублей.

Говоря о производственном потенциале российских предприятий, Виктор Евтухов отметил положительные итоги развития контрактного производства в кооперации с ведущими международными брендами.

«Буквально на прошлой неделе мы провели большое совещание с крупнейшими ритейлерами таких брендов, как «Спортмастер», Nike, Finn Flaire, «Декатлон», Zara, - сказал замглавы ведомства, – Zara планирует увеличить объем российского производства в два раза, и у нас уже составлена дорожная карта по взаимодействию с российскими предприятиями. «Декатлон» сейчас имеет степень локализации 17,5%, и к 2018 году планирует довести ее до 45%. Компания Finn Flare 90% трикотажных изделий производит в России, «Спортмастер» - около 40% спортинвентаря и 13% одежды. У компании есть планы по дальнейшему расширению взаимодействия с российскими предприятиями».

По словам Виктора Евтухова, компания «Модный континент», ранее выпускавшая продукцию в Китае, сейчас также рассматривает возможность переноса производства в Российскую Федерацию, а Ikea в 2016 году увеличила степень локализации на 25%. В текущем году производителем запланирован рост на 20%, а до 2025 года - увеличение объема закупок текстиля в России в три раза.

«Второй год Минпромторг в рамках программы продвижения продукции российских производителей легкой промышленности организует коллективный стенд на крупнейшей международной выставке одежды для активного отдыха ISPO Munich 2017. В этом году заявки на участие в экспозиции подали 132 компании, - отметил замминистра. - Впервые стенд Российской Федерации помимо готовой одежды представил производителей сырья и материалов, которые с успехом показали современные «умные» ткани, утеплители, фурнитуру».

Говоря о перспективах российских предприятий на мировом рынке он сообщил, российская компания Red Fox, активно осваивающая американский и европейский рынки, подписала соглашение о продвижении продукции в США с американской компанией Polartec - всемирно известным производителем высокотехнологичных материалов.

В свою очередь компания Forward – официальный поставщик спортивной формы для сборных команд России провела переговоры с дирекцией каталонского футбольного клуба RCD Espanyol Барселона об экипировке команды и дистрибьюторском сотрудничестве на территории Испании.

Завершая свое выступление, Виктор Евтухов подчеркнул, что Минпромторг продолжит работу по поддержке и продвижению отечественной легкой промышленности, развивая новые отраслевые технологии, продукцию и меры по поддержке предпринимательства.