В Северной столице 4 ноября завершил свою работу
Международный форум моды, проходивший под патронатом Министерства
промышленности и торговли РФ и Правительства Санкт-Петербурга, сообщают
организаторы.
Международный форум
моды стал уникальной площадкой, объединившей лидеров в области моды,
дизайнеров, производственников, блогеров, известных экспертов и звезд индустрии.
На открытии
присутствовали:
- Виктор Евтухов, статс-секретарь Министерства промышленности и
торговли РФ, заместитель Министра,
- Евгений Рыжов, глава Департамента развития внутренней
торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции,
- Эльгиз Качаев, председатель Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга,
- Андрей Бурматиков, fashion-директор Faberlic,
- Людмила Патрушева, креативный директор Международного форума
моды, руководитель проекта «Центральное креативное бюро моды:
Артель».
Программа первого дня Форума включала в себя
панельные дискуссии и круглые столы, темами которых стали
вопросы состояния легкой промышленности в России, ее перспективы и
конкурентоспособность. 1 ноября также была презентована обновленная версия
Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до
2025 года. Вечернюю программу дня открытия Форума украсили
показ коллекции Moscow-Saint P известного дизайнера Артема Кривда и лекция
модели и инстаграм-блогера Марии Миногаровой «О российских дизайнерах и
трендах».
Второй день Форума был посвящен «Технологиям и дизайну». Он начался с
приветственного слова fashion-директора Faberlic Андрея Бурматикова и с презентации
конкурса для дизайнеров Faberlic Creative Bureau, который проходил прямо на
площадке Форума. В рамках круглых столов, дискуссий и лекций были обсуждены
различные темы, касающиеся внедрения новых технологий в индустрию моды.
Площадка Международного форума моды превратилась в кросс-отраслевую платформу,
где эксперты отрасли высказались по
поводу «Цифровой революции индустрии моды:
новых материалов, технологий и компетенций». Важной частью
программы стала презентация карты Fashion Tech рынка России и цифровой фабрики
компании Faberlic. Вечернюю программу второго дня Форума завершила команда
Freedom Store, которая на подиуме представила свои бренды.
Тема третьего
дня Форума 3 ноября была сформулирована, как «Образование и продвижение».
На протяжении всего дня ведущие специалисты, представители власти и бизнесмены
обсуждали вопросы профильного образования в стране, технологии производства,
продаж и продвижения брендов в сфере моды. Основная тема круглых столов была
заявлена, как «Санкт-Петербург — столица российской моды: точка зрения
профессионалов». Тема действительно обсуждалась с точек зрения различных
представителей fashion-сообщества: производителей,
представителей образовательной системы, представителей ритейла,
дизайнеров.
В рамках третьего дня Форума прошел показ конкурсных работ
инкубатора Faberlic Creative Bureau. В финал конкурса вышли сразу три
участника: Дарья Травникова, Юлия Андросова и Лиза Одиноких. Победительниц
ждет коллаборация с компанией Faberlic и создание капсульной коллекции одежды.
Дизайнеры примут участие во всех этапах создания и запуска коллекции, начиная
от эскизов и заканчивая съемкой рекламной кампании для каталога.
Завершающий день Форума – Public Day включил в себя обсуждение вопросов,
касающихся защиты интеллектуальной собственности в индустрии моды и
формирования fashion-бренда.
«В перспективе Форум станет серьезной
дискуссионной и презентационной площадкой для наших производителей.
Амбициозные предприниматели как малого, так и крупного бизнеса
настроены решительно на улучшение качества продукции и рост объема
производств как на внутреннем, так и внешнем рынках. Мы уверенно
движемся к поставленной цели — возвращение Санкт-Петербургу статуса
законодателя мод, и МФМ станет одним из доказательств этому», – сказал
статс-секреталь Министерства промышленности и торговли РФ, заместитель министра
Виктор Евтухов.
Напомним, что Международный форум моды в Санкт-Петербурге впервые
прошел в Центре дизайна Artplay SPb. Форум состоялся под патронатом
Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Санкт-Петербурга.
Масштабное инновационное мероприятие собрало лидеров индустрии моды,
производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд в рамках насыщенной
программы.
Все материалы Международного форума моды здесь.