09.10.2017 06:58

Брендом города Вичуга в Ивановской области названа Марья Искусница - «покровительница текстиля и изготовления товаров».

Как пишет портал Vichuganews.ru со ссылкой на муниципальную программу «Развитие туризма в городском округе Вичуга» на 2018-2020 гг., данное решение утвердили местные чиновники и подписал глава города Михаил Куприянов.

По мнению авторов программы, этот бренд позиционируется как «покровительница текстиля и изготовления товаров и тканей».

Цитата из программы: «Праздник Марьи Искусницы - мероприятие, содействующее росту туристической привлекательности г. Вичуга в рамках культурного и социального аспекта… Ежегодно на фестивале (август) будут собираться народные умельцы и представлять свои работы, будут проводиться различные мастер-классы, выставки-продажи и дегустации».

Резиденцию Марьи Искусницы предполагается организовать в ДК «Машиностроитель».