10.04.2017 21:10

Продукция «Восток-Сервис» будет представлена на выставке по охране труда Sape-2017, сообщает пресс-служба компании.

Завтра в Сочи стартует выставка Sape-2017. Она проводится в рамках всероссийской недели охраны труда.

ГК «Восток-Сервис» анонсировала свое участие в событии. На стенде компании будут представлены образцы продукции. Специалисты организации ответят на вопросы касательно демонстрируемых товаров и перспектив сотрудничества.

В рамках деловой программы Sape-2017 пройдут конференции, круглые столы, панельные дискуссии по законодательству, инновационным решениям и продуктам в сфере охраны труда.

Адрес проведения выставки: Сочи, Олимпийский парк, Олимпийский пр. д.1, Главный Медиацентр.

«Восток-Сервис» — это международный холдинг, имеющий зарубежные активы в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии и Индии. Занимается производством и поставкой спецодежды, спецобуви, СИЗ, инструмента и сопутствующих услуг. В России «Восток-Сервис» имеет собственную производственную базу из восьми швейных и четырех обувных фабрик.

Компания работает на региональном рынке уже более 16 лет.