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«Восток-Сервис» примет участие в выставке Sape-2017 в Сочи
10.04.2017 21:10
Продукция «Восток-Сервис» будет представлена на выставке по охране труда Sape-2017, сообщает пресс-служба компании.
Завтра в Сочи стартует выставка Sape-2017. Она проводится в рамках всероссийской недели охраны труда.
ГК «Восток-Сервис» анонсировала свое участие в событии. На стенде компании будут представлены образцы продукции. Специалисты организации ответят на вопросы касательно демонстрируемых товаров и перспектив сотрудничества.
В рамках деловой программы Sape-2017 пройдут конференции, круглые столы, панельные дискуссии по законодательству, инновационным решениям и продуктам в сфере охраны труда.
Адрес проведения выставки: Сочи, Олимпийский парк, Олимпийский пр. д.1, Главный Медиацентр.
«Восток-Сервис» — это международный холдинг, имеющий зарубежные активы в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии и Индии. Занимается производством и поставкой спецодежды, спецобуви, СИЗ, инструмента и сопутствующих услуг. В России «Восток-Сервис» имеет собственную производственную базу из восьми швейных и четырех обувных фабрик.
Компания работает на региональном рынке уже более 16 лет.
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