25.10.2017 07:16

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский посетил индустриальный парк «Родники», где провел совещание с руководителями крупнейших предприятий текстильной и швейной промышленности региона, сообщает обладминистрация.

Участники встречи обсудили ситуацию в этой сфере, говорится в сообщении областной администрации. Также обсуждались ход реализации инвестиционных проектов и проблемы, стоящие перед отраслью.

Как ранее сообщала администрация региона, по итогам восьми месяцев текущего года индекс промпроизводства в текстильной отрасли в Ивановской области составил 100%, в производстве одежды превысил 103%. Объем отгруженных товаров достиг 31,4 млрд рублей. Объем инвестиций в отрасли по итогам первого полугодия составил 301,2 млн рублей.

Как отметил председатель совета директоров ГК «Нордтекс» Юрий Яблоков, в течение 2011-2016 гг. индустриальный парк «Родники» неоднократно участвовал в конкурсных отборах по линии Министерства экономического развития РФ на получение федеральных средств для создания инфраструктуры. На реализацию проектов за шесть лет направлено свыше 920 млн рублей, в том числе почти 320 млн рублей частных инвестиций. В индустриальном парке проведена реконструкция площадок и внутренних автомобильных дорог, обустроена погрузочно-разгрузочная железнодорожная рампа, построена очистная станция для производственных стоков.

Для дальнейшего повышения технологического уровня предприятий и создания новых производств задействованы инструменты государственной поддержки. В первую очередь, субсидирование предприятий по оплате процентов по кредитам, взятым в российских кредитных организациях с целью увеличения объемов производства продукции. Это дает предприятиям легпрома возможность субсидировать до 70% суммы таких затрат. Кроме того, регион активно работает с Фондом развития промышленности.

Станислав Воскресенский призвал ивановских промышленников к участию в обсуждении и формировании предложений для стратегических документов в сфере легпрома, в частности, Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2025 года.