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Второй день Sochi Fashion Week: дебют Lyna Factory и Maru Gulishan, детская мода и мистика Dima Neu
18.10.2017 22:20
Организаторы Sochi Fashion Week подвели итоги второго дня сочинской Недели моды.
Первыми на подиум 15 октября вышли дети в платьях для дня рождения и прочих официальных мероприятий. Эту коллекцию представила Sasha Kim.
Затем, свою линию одежды презентовала Victoria Anderson. У этого показа был свой ритм, необычный. Головы моделей украшали диадемы.
Следующими на подиум вышли модели в одежде Zhaslana Seitova. Одежда, представленная этим дизайнером, интриговала: прозрачные комбинезоны и юбки, мужские платья-рубашки до пола, мужские брюки свободного кроя.
В 20.00 стартовал дебютный показ Lyna Factory, где дизайнер Юлия Крестинина представила платья и кардиганы.
Еще один дебютантом выступила Maru Gulishan. Первая модель вышла в пышном платье, что говорило о внутреннем богатстве, а зонт из длинного сатина олицетворял единение с собой и защищенность от внешнего мира. А последние две модели, пробежали по подиуму в длинных, похожих на боксерские халаты, платьях с капюшоном – это протест дизайнера и внедрение в российскую моду чего-то нового.
Хэдлайнером этого вечера выступил Dima Neu. Дизайнер создал на подиуме мистическую обстановку. Костюмы с интересными узорами, прозрачные боди с вышивкой, летящие розовые кардиганы, приталенные платья в пол, длинные юбки, – это все тренды будущего сезона весна-лето.
Фотографии Дмитрия Бабушкина, предоставлены организаторами.
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