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Второй день Sochi Fashion Week: дебют Lyna Factory и Maru Gulishan, детская мода и мистика Dima Neu

18.10.2017  22:20

Организаторы Sochi Fashion Week подвели итоги второго дня сочинской Недели моды.

Первыми на подиум 15 октября вышли дети в платьях для дня рождения и прочих официальных мероприятий. Эту коллекцию представила Sasha Kim.

Затем, свою линию одежды презентовала Victoria Anderson. У этого показа был свой ритм, необычный. Головы моделей украшали диадемы.

Следующими на подиум вышли модели в одежде Zhaslana Seitova. Одежда, представленная этим дизайнером, интриговала: прозрачные комбинезоны и юбки, мужские платья-рубашки до пола, мужские брюки свободного кроя.

В 20.00 стартовал дебютный показ Lyna Factory, где дизайнер Юлия Крестинина представила платья и кардиганы.

Еще один дебютантом выступила Maru Gulishan. Первая модель вышла в пышном платье, что говорило о внутреннем богатстве, а зонт из длинного сатина олицетворял единение с собой и защищенность от внешнего мира. А последние две модели, пробежали по подиуму в длинных, похожих на боксерские халаты, платьях с капюшоном – это протест дизайнера и внедрение в российскую моду чего-то нового.

Хэдлайнером этого вечера выступил Dima Neu. Дизайнер создал на подиуме мистическую обстановку. Костюмы с интересными узорами, прозрачные боди с вышивкой, летящие розовые кардиганы, приталенные платья в пол, длинные юбки, – это все тренды будущего сезона весна-лето.

Фотографии Дмитрия Бабушкина, предоставлены организаторами.

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