19.07.2017 01:40

В связи с сезоном отпусков, компания «Пеплос» продлила возможность выкупа школьной формы по коллективным заявкам до 1 августа, сообщает пресс-служба организации.

Компания «Пеплос» сообщила о своем решении продлить выкуп школьной формы по коллективным заявкам. Предложение будет действовать до 1 августа. Представители предприятия объясняют свое решение тем, что в сезон отпусков не все имеют возможность забрать свои заказы.

Коллективную заявку на пошив школьной формы, как правило, размещают представители родительского комитета. Ее можно оставить заранее, а выкуп произвести до срока окончания действия предложения.

Чебаркульская швейная фабрика «Пеплос» основана в 1968 году. Производит мужские и детские костюмы, пиджаки, брюки, смокинги, жилеты. Костюмы выпускаются под двумя торговыми марками: Peplos и Majestic Legate. Годовой объем производства составляет более 150 тыс. единиц.