Компания Women'secret провела пресс-конференцию, на которой представила Эльзу Патаки в качестве главной героини новой кампании, сообщает пресс-служба бренда.

Ева Ромео, генеральный директор Women'secret, присутствовавшая на пресс-конференции вместе с Эльзой, представила новый проект #Wanted и объявила о премьере, которая состоится в четверг, 2 ноября, в Sala Riviera в Мадриде. Режиссером картины вновь выступила Паула Ортиз.

«Эта кампания – новый вызов для бренда и мы уверены, что она удивит всех», – прокомментировала Ева. Она также отметила, что «Эльза стала источником вдохновения, поскольку она идеально передает ценности женщины Women’secret – самодостаточная и трудолюбивая, с позитивным взглядом на жизнь». Ева подчеркнула, что «цель компании Women’secret – подчеркнуть красоту каждой женщины на всех этапах ее жизни». Кроме того, она предчувствует, что «коллекция Limited Edition 2017 станет самой соблазнительной из всех, которые мы когда-либо представляли».

Актриса и модель Эльза Патаки, в тесном взаимодействии с брендом Women’secret, стала главной героиней фильма в жанре noir и представила изящный и соблазнительный образ. Эльза прокомментировала, что «было очень весело играть роль femme fatale и быть готовой показать свою самую дерзкую и соблазнительную сторону в кадре».

Говоря о новой коллекции, Эльза призналась, что «ей нравится все, что представлено в линейке Limited Edition, так как ее универсальность позволяет играть с моделями для создания образов на любой случай жизни».

Рассказывая о своем четвертом по счету сотрудничестве с Women’secret, Эльза отметила: «Мы уже как одна семья. Работа в окружении сильных женщин - это то, что делает этот проект таким особенным».

Бренд Women’secret был основан в 1993 году. Входит в Grupo Cortefiel — пятую крупнейшую fashion-группу Европы. Сегодня Women'secret насчитывает более 650 магазинов в более чем 64 странах мира. В течение этого финансового года у Women’secret в планах открыть около 100 новых магазинов по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.