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Women’secret представил коллекцию белья Halloween

18.10.2017  22:06

Бренд Women’secret выпустил специальную коллекцию белья, посвященную Дню всех святых, сообщает компания.

Бренд Women’secret был основан в 1993 году. Входит в Grupo Cortefiel — пятую крупнейшую fashion-группу Европы. Сегодня Women'secret насчитывает более 650 магазинов в более чем 64 странах мира. В течение этого финансового года у Women’secret в планах открыть около 100 новых магазинов по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.

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