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За девять месяцев года выпуск текстильных изделий в Кабардино-Балкарии вырос в 2,8 раза

25.10.2017  07:20

По итогам девяти месяцев 2017 года производство текстильных изделий в Кабардино-Балкарии (КБР) выросло в 2,8 раза в годовом сопоставлении, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в министерстве промышленности и торговли республики.

«Производство текстильных изделий за январь - сентябрь выросло в 2,8 раза. У нас примерно два года назад была открыта крупная текстильная фабрика, которая сейчас находится в фазе набора проектной мощности, при этом уже в сравнении с прошлым годом показала хороший рост. За девять месяцев выпущено более 700 тонн трикотажного полотна», - уточнили в министерстве. После выхода на проектную мощность данная фабрика будет одной из крупнейших в России

В целом индекс промышленного производства в КБР по итогам девяти месяцев этого года составил 101,4%. 

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