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Zenden направит деньги, привлеченные в РНКБ Банке, на строительство фабрики в Евпатории

29.12.2016  07:10

Обувной ритейлер Zenden открыл кредитную линию на сумму 200 млн рублей в РНКБ Банке. Как говорится в сообщении группы, деньги пойдут на на строительство обувной фабрики в Евпатории.

Кредитная линия открыта на пять лет, соглашение о предоставлении кредитования было достигнуто сторонами еще в апреле текущего года. «Этот проект является действительно важным для целого региона, и банк готов оказывать полное содействие на всех этапах его реализации», – заявил вице-президент - директор по корпоративному бизнесу РНКБ Алексей Щербаков.

Zenden Group – российский диверсифицированный производственный холдинг федерального масштаба. Под управлением группы находится розничная сеть из 258 фирменных магазинов в 103 городах России, торговые центры, а также современное обувное производство на территории страны.

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