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В Санкт-Петербурге начали работу первые магазины Abumba
10.01.2017 22:51
Два оффлайн-магазина Abumba.ru открылись в Санкт-Петербурге в начале января, сообщает RDT-info.
Компания «Бэйби Опт Груп», которой принадлежит ресурс Abumba.ru, открыла два офф-лайн магазина в Санкт-Петербурге. В торговых точках реализуются товары для детей. О том, что планируется выход в реальный формат сообщалось в декабре.
Новые магазины начали работу в ТЦ «Электра» по адресу Московский пр. д.139, 2 этаж и в ТЦ «Сенная» на улице Ефимова д.3 стр.С, 3 этаж.
«Бэйби Опт Груп» начала работу в 2007 году. Компания реализует детские товары из Европы, США, Канады и Китая. С 2012 года у «Бэйби Опт Груп» работает интернет-магазин Abumba.ru.
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