10.01.2017 22:51

Два оффлайн-магазина Abumba.ru открылись в Санкт-Петербурге в начале января, сообщает RDT-info.

Компания «Бэйби Опт Груп», которой принадлежит ресурс Abumba.ru, открыла два офф-лайн магазина в Санкт-Петербурге. В торговых точках реализуются товары для детей. О том, что планируется выход в реальный формат сообщалось в декабре.

Новые магазины начали работу в ТЦ «Электра» по адресу Московский пр. д.139, 2 этаж и в ТЦ «Сенная» на улице Ефимова д.3 стр.С, 3 этаж.

«Бэйби Опт Груп» начала работу в 2007 году. Компания реализует детские товары из Европы, США, Канады и Китая. С 2012 года у «Бэйби Опт Груп» работает интернет-магазин Abumba.ru.