Редакция ИА «РИА Мода» публикует рейтинг официальных сообществ fashion-брендов в русскоязычном сегменте социальных сетей за ноябрь, предоставленный агентством PR News.

В Vkontakte выбран топ-20 сообществ по количеству подписчиков, в Facebook и Instagram — топ-10, Twitter — топ 9. Главные критерии оценки каждой из представленных групп — количество подписчиков и их вовлеченность в коммуникацию с брендом. Коэффициент вовлеченности — это интегральный показатель, который отражает среднюю реакцию одного пользователя на одно сообщение в группе.

Facebook. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Ноябрь 2016.

В ноябре 2016 года максимальным ростом подписчиков в Facebook характеризовались сообщества Incity (+1 967, +17%) и Sela (+1 160, +8%).

Остальным участникам рейтинга не удалось значительно расширить свою аудиторию.

Первое место по критерию вовлеченности занял Uniqlo с 0,11. За ним следуют Love Republic, Sela и Incity (по 0,07 у каждого бренда). У «Твое» – третья строчка и 0,06.

87% от общего количества постов, опубликованных fashion-брендами в Facebook, составляют фотографии. Видеоролики зафиксированы в 7% случаев, ссылки – в 6%.

Vkontakte. Топ-20 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Ноябрь 2016.

В тройке лидеров за рассматриваемый период произошли изменения. Так, увеличив число подписчиков на 13 479 новых участников или 4%, Adidas Originals возглавил рейтинг.

H&M также переместился на позицию выше (+16 310 новых подписчиков, +5%) – на второе место. Gloria Jeans по итогам месяца спустилась на третью строчку.

На протяжении нескольких месяцев Adidas Originals удерживает лидерство по значению индекса вовлеченности. По итогам ноября показатель бренда равен 2,96. У Bershka второе место относительно конкурентов (0,13), а у Gloria Jeans – третье (0,10).

В общем медиапотоке Vkontakte традиционно преобладают фотографии (95%). 4% сформировали видеозаписи и 1% – ссылки.

Кроме того, Incity и Reserved разместили в своих лентах по одному репосту.

Twitter. Рейтинг официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Ноябрь 2016.

Twitter демонстрирует самые низкие в сравнении с остальными площадками темпы прироста фолловеров. Единственным участником, систематически расширяющим аудиторию, является H&M (+10 039 подписчиков, +7%).

Активный интерес в анализируемом периоде подписчики проявили к новостям компаний Melon Fashion Group – Love Republic (0,030), Befree (0,018) и Zarina (0,010).

Посты других брендов не получили отклика.

Instagram. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Ноябрь 2016.

Лучшими показателями прироста аудитории в ноябре отличались Instagram-аккаунты Gloria Jeans (+11 706, +16%), Ostin (+9 152, +10%) и Love Republic (+7 827, +9%).

Топ-3 по критерию вовлеченности: Asos (2,06), Topshop/Topman (1,48) и Gloria Jeans (1,38).

Мониторинг сообществ осуществлен специализированным агентством по мониторингу СМИ и pr-анализу PR News с помощью разработанного агентством сервиса автоматического сбора данных в социальных сетях Social Ear.

Российская компания PR News входит в состав двух международных ассоциаций по мониторингу СМИ и медиа-анализу — FIBEP и AMEC, а также является членом российской ассоциации АКОС.

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