Редакция ИА «РИА Мода» публикует рейтинг официальных сообществ fashion-брендов в русскоязычном сегменте социальных сетей за июнь, предоставленный агентством PR News.

В Vkontakte выбран топ-20 сообществ по количеству подписчиков, в Facebook, Instagram, Twitter — топ 10. Главные критерии оценки каждой из представленных групп — количество подписчиков и их вовлеченность в коммуникацию с брендом. Коэффициент вовлеченности — это интегральный показатель, который отражает среднюю реакцию одного пользователя на одно сообщение в группе.

Facebook. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Июнь 2017.

В тройке лидеров среди сообществ fashion-брендов в Facebook по размеру аудитории за месяц произошли изменения. Набрав 1 165 новых участников, Incity переместился на 2 строчку, сместив Sela на позицию ниже.

Кроме того, существенный прирост зафиксирован для Colin's (+1 222 подписчика).

С незначительной разницей рейтинг по значению индекса вовлеченности возглавили Oodji (0,085), Incity (0,084), Gloria Jeans (0,080) и «Твое» (0,076).

Vkontakte. Топ-20 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Июнь 2017.

Наибольшие темпы роста в Vkontakte в июне 2017 года задавали страницы Incity (+5 310 пользователей), Gloria Jeans (+4 860 пользователей) и Zara (+4 175 пользователей).

Отрицательную динамику при этом показал бренд Befree, за месяц потерявший 4 882 подписчика.

Первое место рейтинга вовлеченности перешло к Ostin с 0,15. Максимум реакций подписчиков получили посты, созданные в рамках проекта «Стиль за 90 секунд».

Twitter. Рейтинг официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Июнь 2017.

На протяжении нескольких месяцев H&M остается единственным аккаунтом, наращивающим аудиторию. Так, число фолловеров бренда за месяц увеличилось на 7 686 человек.

Коэффициент вовлеченности для Oodji составил 0,1261, для Colin's – 0,0761, а для H&M – 0,0052. Остальные участники продемонстрировали нулевые значения показателя.

Instagram. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Июнь 2017.

Ostin продолжает активно привлекать новых подписчиков: по итогам рассматриваемого периода к странице бренда присоединился 10 551 участник, что позволило ему подняться на 3 место относительно конкурентов.

Лучший отклик по-прежнему находят посты Asos (1,52), а именно сотрудничество с популярными блогерами.

Мониторинг сообществ осуществлен специализированным агентством по мониторингу СМИ и pr-анализу PR News с помощью разработанного агентством сервиса автоматического сбора данных в социальных сетях Social Ear.

Российская компания PR News входит в состав двух международных ассоциаций по мониторингу СМИ и медиа-анализу — FIBEP и AMEC, а также является членом российской ассоциации АКОС.

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Фотографии предоставлены компанией.

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