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Опубликован июньский рейтинг официальных сообществ fashion-брендов
08.08.2017 10:27
Редакция ИА «РИА Мода» публикует рейтинг официальных сообществ fashion-брендов в русскоязычном сегменте социальных сетей за июнь, предоставленный агентством PR News.
В Vkontakte выбран топ-20 сообществ по количеству подписчиков, в Facebook, Instagram, Twitter — топ 10. Главные критерии оценки каждой из представленных групп — количество подписчиков и их вовлеченность в коммуникацию с брендом. Коэффициент вовлеченности — это интегральный показатель, который отражает среднюю реакцию одного пользователя на одно сообщение в группе.
Facebook. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Июнь 2017.
В тройке лидеров среди сообществ fashion-брендов в Facebook по размеру аудитории за месяц произошли изменения. Набрав 1 165 новых участников, Incity переместился на 2 строчку, сместив Sela на позицию ниже.
Кроме того, существенный прирост зафиксирован для Colin's (+1 222 подписчика).
С незначительной разницей рейтинг по значению индекса вовлеченности возглавили Oodji (0,085), Incity (0,084), Gloria Jeans (0,080) и «Твое» (0,076).
Vkontakte. Топ-20 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Июнь 2017.
Наибольшие темпы роста в Vkontakte в июне 2017 года задавали страницы Incity (+5 310 пользователей), Gloria Jeans (+4 860 пользователей) и Zara (+4 175 пользователей).
Отрицательную динамику при этом показал бренд Befree, за месяц потерявший 4 882 подписчика.
Первое место рейтинга вовлеченности перешло к Ostin с 0,15. Максимум реакций подписчиков получили посты, созданные в рамках проекта «Стиль за 90 секунд».
Twitter. Рейтинг официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Июнь 2017.
На протяжении нескольких месяцев H&M остается единственным аккаунтом, наращивающим аудиторию. Так, число фолловеров бренда за месяц увеличилось на 7 686 человек.
Коэффициент вовлеченности для Oodji составил 0,1261, для Colin's – 0,0761, а для H&M – 0,0052. Остальные участники продемонстрировали нулевые значения показателя.
Instagram. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Июнь 2017.
Ostin продолжает активно привлекать новых подписчиков: по итогам рассматриваемого периода к странице бренда присоединился 10 551 участник, что позволило ему подняться на 3 место относительно конкурентов.
Лучший отклик по-прежнему находят посты Asos (1,52), а именно сотрудничество с популярными блогерами.
Мониторинг сообществ осуществлен специализированным агентством по мониторингу СМИ и pr-анализу PR News с помощью разработанного агентством сервиса автоматического сбора данных в социальных сетях Social Ear.
Российская компания PR News входит в состав двух международных ассоциаций по мониторингу СМИ и медиа-анализу — FIBEP и AMEC, а также является членом российской ассоциации АКОС.
Фотографии предоставлены компанией.
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