Редакция ИА «РИА Мода» публикует рейтинг официальных сообществ fashion-брендов в русскоязычном сегменте социальных сетей за март, предоставленный агентством PR News.

В Vkontakte выбран топ-20 сообществ по количеству подписчиков, в Facebook, Instagram, Twitter — топ 10. Главные критерии оценки каждой из представленных групп — количество подписчиков и их вовлеченность в коммуникацию с брендом. Коэффициент вовлеченности — это интегральный показатель, который отражает среднюю реакцию одного пользователя на одно сообщение в группе.

Facebook. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Март 2017.

В марте 2017 года максимальные темпы прироста продолжают задавать Colin's (+2 334, +23%), Incity (+1 535, +9%) и Sela (+1 038, +5%).

Рейтинг вовлеченности возглавил Incity с 0,14. За ним следуют Colin’s с 0,09 и Gloria Jeans с 0,08.

Сегмент фото-контента в Facebook составил 87%, видео – 8%, ссылок – 5%. Видеоролики чаще других публиковали Gloria Jeans и Ostin (23% и 18% соответственно), ссылок – Ostin (13%).

Vkontakte. Топ-20 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Март 2017.

Лидеры рейтинга Vkontakte демонстрируют интенсивный рост аудитории. Так, число подписчиков сообщества Adidas Originals увеличилось на 16 826 (+4%), H&M – на 11 284 (+3%), а Gloria Jeans – на 9 537 (+2%).

Adidas Originals демонстрирует максимальный уровень вовлеченности. По итогам месяца индекс бренда составил 0,97. Наибольший потенциал при этом имеет сотрудничество с музыкальными исполнителями.

В структуре медиапотока Vkontakte преобладают фотографии (92%). Видеозаписи фигурировали в 6% случаев, ссылки – в 2%. Кроме того, Befree и Ostin сделали по одному репосту.

Отдельно отметим значительную долю видео в лентах Levi’s и Love Republic: 29% и 28% соответственно.

Twitter. Рейтинг официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Март 2017.

H&M стал единственным участником, сумевшим расширить аудиторию своего аккаунта в марте (+14 509 фолловеров).

Критерий вовлеченности Oodji составил 0,1092, H&M – 0,0004. Активность подписчиков в остальных аккаунтах находилась на нулевом уровне.

Instagram. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Март 2017.

Gloria Jeans вновь показала самый заметный результат прироста аудитории с 13 189 новыми участниками, +10%. Также значительным ростом характеризовался аккаунт Ostin (+11 558, +9%).

Лучший отклик у подписчиков в Instagram получили посты Asos – 2,05. Решающий вклад внес постинг контента с участием популярных блогеров.

Мониторинг сообществ осуществлен специализированным агентством по мониторингу СМИ и pr-анализу PR News с помощью разработанного агентством сервиса автоматического сбора данных в социальных сетях Social Ear.

Российская компания PR News входит в состав двух международных ассоциаций по мониторингу СМИ и медиа-анализу — FIBEP и AMEC, а также является членом российской ассоциации АКОС.

www.prnews.ru

Фотографии предоставлены компанией.

Предыдущие сообщения:

Рейтинг российских официальных сообществ fashion-брендов в социальных сетях. Февраль 2017 года

Рейтинг российских официальных сообществ fashion-брендов в социальных сетях. Январь 2017 года

Рейтинг российских официальных сообществ fashion-брендов в социальных сетях. Декабрь 2016 года

Рейтинг российских официальных сообществ fashion-брендов в социальных сетях. Ноябрь 2016 года

Рейтинг российских официальных сообществ fashion-брендов в социальных сетях. Октябрь 2016 года

Рейтинг российских официальных сообществ fashion-брендов в социальных сетях. Сентябрь 2016 года