Редакция ИА «РИА Мода» публикует декабрьский рейтинг официальных сообществ fashion-брендов в русскоязычном сегменте социальных сетей, предоставленный агентством PR News.

В Vkontakte выбран топ-20 сообществ по количеству подписчиков, в Facebook и Instagram — топ-10, Twitter — топ 9. Главные критерии оценки каждой из представленных групп — количество подписчиков и их вовлеченность в коммуникацию с брендом. Коэффициент вовлеченности — это интегральный показатель, который отражает среднюю реакцию одного пользователя на одно сообщение в группе.

Facebook. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Декабрь 2016.

Безоговорочным лидером среди страниц fashion-брендов в Facebook в декабре остался Uniqlo с 106 797 подписчиками, однако характерный для него интенсивный рост аудитории остановился. За месяц бренд лишился 138 участников.

Лучший показатель прироста продемонстрировал новичок рейтинга Colin's, сразу оказавшийся на 9 строчке (+2 490, +74%). Также следует отметить страницы Incity и Sela: +2 177 участников (+16%) и +1 109 участников (+7%) соответственно.

На первом месте по значению индекса вовлеченности расположился Colin's с 0,12. За ним следует «Твое» и 0,07. Третью позицию делят Gloria Jeans и Incity (по 0,06 у каждого бренда).

Структура общего медиапотока в Facebook характеризуется чуть более разнообразным контентом в сравнении с Vkontakte. Так, все участники, за исключением Kira Plastinina и Sela, демонстрируют два и более типа постов.

83% сформировали фото, 10% – видео и 7% – ссылки. При этом высокая доля видеороликов наблюдалась у Love Republic (45%), а ссылок – у «Твое» и Uniqlo (20% и 18%).

Vkontakte. Топ-20 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Декабрь 2016.

В тройке лидеров Vkontakte вновь произошли изменения. Первую строчку сохранил за собой Adidas Originals (377 729), однако его отрыв от конкурентов сократился: на вторую поднялся Gloria Jeans c 376 951 подписчиком, сместивший H&M и его 375 592 участников на позицию ниже.

На фоне конкурентов значительно отличался бренд Bershka, сумевший за рассматриваемый период увеличить аудиторию на 15 121 пользователя, на 14%, что позволило ему переместиться на три пункта рейтинга вверх.

Ни одному участнику по-прежнему не удалось приблизиться к уровню вовлеченнсоти Adidas Originals – 0,99. Ближайшие преследователи отстают от него в несколько раз: 0,24 у Colin's и 0,15 у Incity.

92% постов, опубликованных fashion-брендами в Vkontakte, составляют фотографии. 7% представлено в видео-формате и лишь 1% – ссылками. Кроме того, Zara и «Твое» сделали по одному репосту.

Отдельного внимания заслуживают сегмент видеозаписей в лентах Zara (45%), Levi's (26%), Love Republic и Befree (по 20%).

Twitter. Рейтинг официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Декабрь 2016.

Только H&M в декабре 2016 года сумел расширить аудиторию своего аккаунта в Twitter: +10 675 новых фолловеров, +7%. Остальные участники показали близкую к нулевой или отрицательную динамику.

Критерий вовлеченности Befree составил 0,006, H&M – 0,001. Посты других брендов не получили отклика у подписчиков.

Instagram. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Декабрь 2016.

Топ-3 по показателю прироста в декабре: Gloria Jeans (+17 563, +21%), Ostin (+9 001, +9%) и Love Republic (+6 586, +7%).

Максимальную вовлеченность в коммуникацию с брендом в рассматриваемом периоде продемонстрировала аудитория Asos (2,20), Topshop/Topman (1,38) и Gloria Jeans (1,15).

Мониторинг сообществ осуществлен специализированным агентством по мониторингу СМИ и pr-анализу PR News с помощью разработанного агентством сервиса автоматического сбора данных в социальных сетях Social Ear.

Российская компания PR News входит в состав двух международных ассоциаций по мониторингу СМИ и медиа-анализу — FIBEP и AMEC, а также является членом российской ассоциации АКОС.

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