Редакция ИА «РИА Мода» публикует рейтинг официальных сообществ fashion-брендов в русскоязычном сегменте социальных сетей за январь, предоставленный агентством PR News.

В Vkontakte выбран топ-20 сообществ по количеству подписчиков, в Facebook, Twitter и Instagram — топ-10. Главные критерии оценки каждой из представленных групп — количество подписчиков и их вовлеченность в коммуникацию с брендом. Коэффициент вовлеченности — это интегральный показатель, который отражает среднюю реакцию одного пользователя на одно сообщение в группе.

Facebook. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Январь 2017.

В январе 2017 года лучшими показателями прироста среди рассматриваемых аккаунтов в Facebook отличались Sela (+2 438 подписчиков, +14%) и Colin's (+2 295 подписчиков, +39%), что позволило каждому из них переместиться на два пункта рейтинга вверх, заняв 2 и 7 позицию соответственно.

Лидером по критерию вовлеченности сталIncity с 0,14. За ним следуют Colin's, Gloria Jeans и «Твое» (по 0,09 у каждого участника). У Love Republic – третье место и 0,07.

В структуре медиапотока преобладают фотографии, в формате которых представлено 90% постов. Доля видеороликов составила 6%, ссылок – 4%.

Отдельно следует обратить внимание на значительный сегмент видео в ленте Love Republic (29%) и ссылок – у Ostin и «Твое» (19% и 18% соответственно).

Vkontakte. Топ-20 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Январь 2017.

Динамика прироста Vkontakte неоднозначна. В то время как лидер рейтинга Adidas Originals продолжает уверенно расширять аудиторию (+30 923), многие аккаунты по итогам месяца, напротив, лишились подписчиков. Так, ставшее рекордсменом в декабре сообщество Bershka потеряло 7 708 участников, а расположившийся на пятом месте Reserved – 1 130 участников.

Пользователи не только охотно подписываются на новости сообщества AdidasOriginals, но и демонстрируютвысокий отклик на них. Индекс вовлеченности бренда составил 1,58. Ближайшие преследователи отстают от него в несколько раз: Zolla с 0,19 и Bershka с 0,17.

Фотографии также остались наиболее распространенным типом контента Vkontakte (94%). В формате видео фигурировало 5% постов, ссылок – 1%. Кроме того, Love Republic сделал один репост.

Следует отметить, что в медиапотоке лидера – Adidas Originals – доминировали видеозаписи (56%). Также в анализируемом периоде к данному формату систематически обращались Zara и Love Republic – 42% и 16% соответственно.

Twitter. Рейтинг официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Январь 2017.

Возвращение Oodji в число участников, связанное с возобновлением активности в официальном аккаунте после длительного перерыва, привнесло изменения в рейтинг сообществ fashion-брендов в Twitter. В частности, ряд участников сместился на строчку ниже.

По традиции, ростом аудитории характеризовался лишь H & M (+17 026 фолловеров).

Критерий вовлеченности Befree составил 0,0371, Zarina – 0,0291, H & M – 0,0004. Значения показателя для остальных брендов равны нулю.

Instagram. Топ-10 официальных сообществ fashion-брендов по количеству подписчиков. Январь 2017.

Максимальные темпы прироста подписчиков в Instagram на протяжении нескольких месяцев демонстрирует Gloria Jeans. За январь 2017 года аудитория бренда выросла на 19 422 человека (+19%), что позволило ему переместиться на одну позицию вверх – с 6 на 5 строчку рейтинга.

Как и прежде, Топ-3 по критерию вовлеченности формируют аккаунты Asos (2,20), Topshop (1,26) и Gloria Jeans (1,00).

Мониторинг сообществ осуществлен специализированным агентством по мониторингу СМИ и pr-анализу PR News с помощью разработанного агентством сервиса автоматического сбора данных в социальных сетях Social Ear.

Российская компания PR News входит в состав двух международных ассоциаций по мониторингу СМИ и медиа-анализу — FIBEP и AMEC, а также является членом российской ассоциации АКОС.

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